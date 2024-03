Ex Roma | Mourinho | Non lavorerò più con Tiago Pinto Per ora sono libero ma

(Di domenica 24 marzo 2024)24 marzo 2024 - Dopo diverse settimane di silenzio, torna a farsi sentire la voce di José. Il tecnico portoghese è stato esonerato dallaa gennaio con una notizia che colse molti di sorpresa, causando anche qualche malumore tra i tifosi. L'arrivo di De Rossi e i suoi risultati hanno convinto tutti, mentre lo Special One è ancora senza una squadra. Intercettato al di fuori del circuito di Portimao, dove si è corso il Gp del Portogallo del Motomondiale, il tecnico portoghese ha polemizzato con i giornalisti di A Bola. Ecco le sue parole. Può dire qualcosa sul suo addio alla? "Non c'è nulla di strano in questo. È difficile capire come un allenatore che raggiunge due finali europee di fila venga esonerato. Questa è l'unica cosa strana". Ha sentito le parole spese da...

