Ex Milan | Cafu ma che cosa hai fatto? Costretto a vendersi la villa da 7 milioni

(Di domenica 24 marzo 2024) L’ex terzino delMarcosè finito in grossi guai economici e si è ritrovatoa vendere la suada 7di euro Non è un bel momento quello che sta vivendo Marcos. L’ex terzino dele leggenda del Brasile infatti è sommerso dai debiti. Come svelato oggi da La Gazzetta dello Sport, l’ex campione brasiliano deve più di 3,3di euro a banche e creditori. Una situazione complessa, che hal’ex rossonero a correre ai ripari.infatti dovrà dire addio alla suadi Barueri, nello Stato brasiliano di San Paolo, che è all’asta a causa della sua situazione finanziaria. Tramite i suoi legali, il campione brasiliano ha provato evitare la vendita, ma ...

