Europee | Arianna Meloni | ' Giorgia? Non ha ancora sciolto riserva'

(Di domenica 24 marzo 2024) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Adesso si parte per le elezioni, ci siamo riorganizzati e adesso si parte per la campagna elettorale", quanto all'eventuale discesa in campo della premier "non halae quindi quello poi lo deciderà lei: sta facendo le sue valutazioni, vediamo. Se anche dovesse scegliere di no, io comunque per me sono orientata al no". Così, responsabile della segreteria politica e del tesseramento di Fdi, rispondendo alle domande dei cronisti a margine dei lavori del congresso romano di Fdi.

Fdi: Arianna Meloni, ‘a Roma bel momento partecipazione, riempie il cuore’ - Roma, 24 mar. (Adnkronos) – Il congresso provinciale a Roma di Fdi “è stato un bel momento di partecipazione del partito, ti riempie il cuore perché poi vieni da là, noi siamo questo. Insomma, vedi ch ...ilsannioquotidiano