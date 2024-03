Escursionista precipita in montagna | grave una donna di 32 anni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 24 marzo 2024) Oltre il Colle. Un’ta questa mattina, in. La, di 32, per cause ancora in corso di aggiornamento, è caduta mentre si trovava nei pressi di un rifugio, in una zona montana, nel Comune di Oltre il Colle. Immediati i soccorsi. Dall’ospedale Papa Giovsi è alzato in volo l’elisoccorso che ha raggiunto la zona impervia, mentre un’ambulanza e una pattuglia dei carabinieri del Comando di Zogno hanno raggiunto il luogo dell’accaduto, insieme al Soccorso Alpino. Il fatto è avvenuto pochi minuti prima delle 8.30 e l’operazione di soccorso è ancora in corso. In aggiornamento