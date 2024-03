Esame in vista dei playoff Una Cbf Balducci d’assalto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) "Contro Messina vogliamo dare continuità alla prestazione vincente offerta a Como". Michele Carancini, coach della Cbf, indica l’obiettivo della squadra nel match di oggi alle 17 contro Messina, penultimo impegno della Pool Promozione. Sarà un anticipo deiper l’A1, già agguantati da entrambe le formazioni, oltretutto Messina potrebbe essere una possibile avversaria in semifinale delle maceratesi. Fiesoli e compagne cercheranno di bissare l’ottima prova di Como per continuare il percorso di crescita e provare a puntare alla quarta posizione, distante un solo punto e occupata da Talmassons. Invece Messina è terza e può ambire ancora alla seconda posizione, dove ora si trova Busto Arsizio a + 4 sulle siciliane. Le formazioni si affrontano per la terza volta nella stagione: entrambe le sfide sono state vinte dalle siciliane sia nei ...