Eredità Agnelli | come gli Elkann hanno tradito Gianni

(Di domenica 24 marzo 2024) Homo homini lupus, altro che. “Per quattro lire si stanno facendo a pezzi…”. Così Re, con l’altolocata erre moscia e il suo proverbiale cinismo, commenterebbe la guerra in casa che ora rischia di travolgere anche la governance del gruppo. Giulio Andreotti, dopo un fatto di cronaca, ebbe a dire: “Nessun nemico è più temibile del familiare incattivito”. E la faida ventennale tra le dinastiee de Pahlen ne è la dimostrazione e certifica il crollo del mito di un’intera generazione cresciuta emulando lo stile inconfondibile dell’Avvocato: il Rolex Daytona o il più cool Eberhard 1950S sopra il polsino e gli scarponcini in camoscio indossati sotto impeccabili abiti gessati. Per non parlare della sua “fandom” di fedelissimi composta da Gawronski, Boniperti, Montezemolo, d’Urso e Malagò che tutte ...

Ginevra Elkann, 3 mln di soldi pubblici per i suoi film flop. Incassi minimi: Ginevra Elkann regista, i 3 milioni statali a fronte di 130mila di incassi Ginevra Elkann non è al centro delle polemiche solo per la nota vicenda dell'eredità di Gianni Agnelli e lo scontro giuridico tra lei, i suoi fratelli John e Lapo e mamma Margherita. Vicenda per cui è stata anche iscritta nel registro degli indagati. Ma a far parlare è anche ...

La Crus: "Oggi i discografici pensano prima a quanti follower hai": ... dai Bluvertigo di Morgan agli Afterhours di Manuel Agnelli, tutti con successo. "Noi facevamo ... Cosa resta "C'è chi ha raccolto la nostra eredità, anche solo spirituale. Sono i frutti della nostra ...