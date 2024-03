Erede Osimhen | il Napoli ha il suo preferito da sempre | può arrivare con lo sconto!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 24 marzo 2024) Ilè già a lavoro per sostituire Victor, sicuro partente in estate, con un attaccante che sembra in vantaggio sulla concorrenza. Giorni di riposo e riflessioni per il. Parte dei calciatori della squadra azzurra è impegnata con le rispettive nazionali, chi invece non è stato convocato sta sfruttando il periodo di pausa del campionato per ricaricare le batterie e farsi trovare pronto alla ripresa della Serie A. Tante aspettative in casa partenopea sono riposte in Victor, il centravanti vincitore della classifica marcatori della scorsa stagione e gioiello al quale ile Calzona si aggrappano per rincorrere la qualificazione alla prossima Champions League. Il nigeriano dovrà dare tutto in queste ultime nove gare di campionato, in modo da congedarsi dalla sua avventura ...