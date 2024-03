“Era in ospedale | mi chiese una penna” Svelato l’ultimo scritto di Berlusconi

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 24 marzo 2024) È il racconto, inedito, delle ultime ore di vita di Silvio. E lo fa sua figlia Marina, a quasi un anno dalla morte del padre, fondatore di Mediaset, leader di Forza Italia, uomo che ha cambiato il Paese nell’ambito politico, economico e dello sport. Il 10 giugno, seduto a un tavolo, il Cavaliere scrive quattro pagine immaginando un colloquio sul futuro del partito e dell’Italia. Nella stanza, con lui, c’è proprio la figlia Marina presidente di Fininvest e del gruppo Arnoldo Mondadori Editore. Quei momenti vengono raccontato dall’imprenditrice nella prefazione di un libroda Paolo Del Debbio in uscita per Piemme il 9 aprile “sull’attualità e sulla forza delle idee che hanno guidato tutto l’impegno” dipadre. “Quello che compare in queste pagine èdi mio ...