Entra in un parrucchiere a Napoli | il prezzo di una piega è assurdo | Mai visto uno scontrino del genere

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di domenica 24 marzo 2024) Va dale paga una cifra esorbitante per una: ilè davvero, ecco quanto ha speso. Unincredibile per una semplice. Siamo a, dove un utente di TikTok ha postato la sua esperienza da questo, dove a quanto pare unaha unfuori dal normale. Su TikTok sono molti gli utenti che postano le loro esperienze in ristoranti, bar, locali notturni e anche altre tipologie di attività come appunto questo. La ragazza si reca al salone e chiede una: secondo voi quanto ha speso? Non ci crederete mai, ilè davvero incredibile, vediamo il video. Quali sono i ...