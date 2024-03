Enrico Mentana | il suo orientamento politico | dal socialismo all’astensione

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di domenica 24 marzo 2024), decano del giornalismo televisivo italiano (dopo un breve parentesi in Rai alla fine degli anni Settanta, nel 1991 fondò, dirigendolo per 13 anni, il neonato telegiornale di Canale 5; ora è direttore del notiziario di La7) ha avuto un passato di militanza ideale all’interno del Partito Socialista Italiano, dal 1975 al 1992, seguita alla frequentazione di formazioni anarchiche in ambito universitario: per alcuni anni,è stato anche direttore della rivista Giovane Sinistra. Successivamente, come conferma lui stesso in una recente intervista ad Aldo Cazzullo al Corsera, rilanciata da Huffington Post,abbandona, a partire dal 1992, qualsiasi appartenenza politica, predicandosi come imparziale: “Ero anarchico. Diverso dagli anarco-insurrezionalisti di oggi. Con due compagni di scuola, ...