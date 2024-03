Enrico Mentana da Fazio a CTCF | “Esaudisco il sogno di chi mi vuole sul NOVE Finirò la tabellina”

(Di domenica 24 marzo 2024) Fabionella puntata di Che tempo che fa questa sera ha ospitato in studio. Il giornalista e conduttore televisivo ha scherzato sulla sua presenza sul: "Esaudisco ildi chiche passi qui. Dopo l'1, il 5, ora al 7,la tabellina".

Enrico Mentana , decano del giornalismo televisivo italiano (dopo un breve parentesi in Rai alla fine degli anni Settanta, nel 1991 fondò, dirigendolo per 13 anni, il neonato telegiornale di Canale ... (cultweb)

Va avanti da ormai dieci anni l’amore tra Enrico Mentana e Francesca Fagnani . I due hanno una relazione stabile dal 2013, ma non si sono mai sposati ne hanno mai pensato di avere figli. Come ha più ... (metropolitanmagazine)

Va avanti da ormai dieci anni l’amore tra Enrico Mentana e Francesca Fagnani . I due hanno una relazione stabile dal 2013, ma non si sono mai sposati ne hanno mai pensato di avere figli. Come ha più ... (metropolitanmagazine)

Mentana sul Nove, la gag da Fazio scatena i retroscena: "Accontento chi dice..." - Enrico Mentana e Fabio Fazio. Due giganti della tv e del giornalismo. Uno di fronte all’altro, ma solo per una sera (eccezionale). Chicco ...iltempo

Che tempo che fa, stasera in tv: Gianna Nannini e gli altri ospiti - Nuovo appuntamento con Fabio Fazio e il suo “Che tempo che fa", in onda oggi, 24 marzo 2024. dalle 20.00 su Nove. Vedremo, come ogni settimana, Filippa Lagerback, che introduce gli ospiti di giornata, ...today

Che tempo che fa stasera su Nove: Gianna Nannini e Enrico Mentana ospiti della puntata del 24 marzo - Stasera, 24 marzo, su Nove ritorna Che tempo che fa a partire dalle 19.30, scopri gli ospiti che saranno in compagnia di Fabio Fazio e le anticipazioni della puntata.movieplayer