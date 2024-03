Energia | riparte il bonus colonnine elettriche

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 24 marzo 2024) Novità in arrivo per gli sconti fiscali: riapre lo sportello dedicato al credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici. Oltre 70 milioni di euro ancora disponibili. E si fissa la percentuale del credito di imposta per ilacqua. Lo ricorda l’Agenzia delle Entrate nella sua Webzine, FiscoOggi. Con decreto direttoriale del 7 marzo 2024 del dipartimentodel ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, – spiega l’Agenzia – sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle richieste di concessione e di erogazione del contributo per l’installazione delledi ricarica da parte di imprese e professionisti. Dopo la prima apertura dello sportello, avvenuta nei mesi di ottobre e novembre 2023, rende noto il ministero, sono ancora disponibili più di ...