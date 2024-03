Endrick | meglio di lui solo Pelè e Ronaldo

VERONA - Noslin: "Futuro Nel calcio tutto è possibile" - Tijani Noslin, attaccante dell'Hellas Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni a L'Arena: "Provo sempre a fare gol, e che sia contro il Cagliari o contro il Milan voglio sempre dare il massimo e a f ...napolimagazine

REAL MADRID - Endrick, aspettative sempre più alte dopo il gol all'Inghilterra - Grazie ad un suo gol il Brasile ha battuto l'Inghilterra in quel di Wembley. Parliamo di Endrick, il 17enne acquistato dal Real Madrid (si potrà trasferire nella capitale solo dopo essere diventato ma ...napolimagazine

Sommer lascia la Nazionale per infortunio: allarme per Simone Inzaghi, le previsioni sui tempi di recupero del portiere dell'Inter - Ansia per l'Inter e per Simone Inzaghi in merito alle condizioni di Yann Sommer. Il portiere nerazzurro ha rimediato un infortunio nell'amichevole tra Svizzera e Danimarca, tanto da ...ilmessaggero