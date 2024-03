Endless Love | anticipazioni dal 25 al 30 marzo 2024 | Kemal furioso con Tarik

(Di domenica 24 marzo 2024) I fratelliSoydere si ritroveranno l'uno contro l'altro durante la prossima settimana di programmazione di. Stando alledal 25 al 30, in particolare, il giovane barbiere proverà a convincere suo padre a rimodernare il loro negozio, ma Huseyin non vorrà ascoltarlo. A quel punto,interverrà a favore di, ma i due litigheranno e il ragazzo accuserà il fratello di averlo lasciato solo ad occuparsi della famiglia mentre lui si trovava a Zonguldak. Intanto, Nihan aprirà la valigetta dei ricordi e rievocherà i momenti felici vissuti con, proprio mentre Emir scoprirà che il rivale ha lasciato Istanbul quando lui e Nihan si sono sposati. L'uomo, così, capirà ...

Ecco le anticipazioni di Endless Love di lunedì 25 marzo : la puntata va in onda alle 14:05 circa su Canale 5. Ecco le anticipazioni della trama di Endless Love , la soap turca in onda lunedì 25 marzo ... (movieplayer)

Endless Love, Emir Kozcuoglu minaccia Vildan Acemzade e Önder Sezin con il video dell'omicidio del figlio - Cosa succederà nei prossimi episodi di Endless Love La malattia di Ozan è un ostacolo, cosa svelano le anticipazioni. Dopo una piccola pausa nel weekend… Leggi ...informazione

Endless Love, anticipazioni 2-6 aprile: Nihan deve fare i conti con il rifiuto di Soydere - Le anticipazioni delle nuove puntate di Endless Love in programma dal 2 al 6 aprile, in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che Nihan deciderà di dare appuntamento nuovamente a Kemal.it.blastingnews

Endless Love, trame 1ª serie, Banu rivela a Nihan: 'So che tuo fratello è un assassino' - In Endless Love non è solo la famiglia Sezin a sapere dell'omicidio commesso da Ozan. Come narrano le anticipazioni provenienti dalla Turchia, anche Banu è a conoscenza della cosa e lo rivelerà a ...it.blastingnews