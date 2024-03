Empoli | un centrocampo fra alti e bassi In mezzo serve una svolta per il rush finale

(Di domenica 24 marzo 2024) Mancano nove giornate al termine del campionato, dopo la sosta inizierà il vero e proprioper la salvezza. In palio ci sono 27 punti, gli azzurri al momento sono quart’ultimi in campionato a quota 25, considerando che la salvezza potrebbe aggirarsi intorno ai 34-35 punti all’servirebbero almeno tre vittorie per cercare di consolidare una salvezza che fino a poco tempo fa sembrava irraggiungibile. Se l’obiettivo primario degli azzurri vorrà concretizzarsi ci sarà bisogno del 100% da parte di tutti i reparti. E se la difesa risulta essere uno dei reparti di maggior affidamento, stessa cosa non possiamo dire del. Sì, perché nelle ultime uscite stagionali la sensazione è stata che a livello di propositività, coraggio e pericolosità sia mancato qualcosa, un supporto all’attacco che ha faticato ...

L’ Empoli guarda anche al futuro e per la difesa avrebbe chiuso per l’arrivo di Saba Goglichidze del Torpedo Kutaisi L’ Empoli guarda anche al futuro e per la difesa avrebbe chiuso per l’arrivo di ... (calcionews24)

Ecco la probabile formazione del Milan per la partita contro l'Empoli. Per Pioli qualche dubbio: chi a centrocampo al posto di Bennacer? (pianetamilan)

Empoli: numeri scoraggianti e calendario ostico, ma l’impresa è ancora possibile - Crederci, crederci e crederci. Non può far altro l`Empoli, che dopo un periodo positivo contraddistinto da 6 risultati consecutivi e un entusiasmo inedito in questa.calciomercato

Giallorossi in prestito: Maleh garanzia dell’Empoli, bene Bleve, difficoltà in Serie B - Da Maleh avversario nella lotta salvezza con l’Empoli agli ex Primavera nelle fine del Nardò, sono 12 i tesserati dell’US Lecce trasferiti a titolo temporaneo. Per completezza, si esclude Gabriel ...calciolecce

Verso Pescara-Pontedera: in difesa Mesik, a centrocampo torna titolare Franchini - Il tecnico Max Canzi recupera l’esperto difensore centrale Martinelli. Oltre all’ex Ciocci, a Stancampiano e a Gagliardi, assente per squalifica Benedetti. Tra i pali Vivoli; in difesa Calvani, ...rete8