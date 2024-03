Emily Blunt | “C’è un po’ di Greta Gerwig nel mio personaggio di The Fall Guy”

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 24 marzo 2024)ha dichiarato di essersi ispirata aper il suo ruolo in TheGuy. In una recente intervista con Total Film, l’attrice britannica ha infatti rivelato che il suonella commedia d’azione di prossima uscita si rifà, in parte, alla regista di Barbie: “C’è un po’ dilì dentro, con il suo calore e il suo fascino. Ma è anche un mix di altre persone che ho incontrato e da cui ho preso spunto“. L’attrice ha poi elogiato il lavoro rivoluzionario dellache, grazie al suo Barbie (1,4 miliardi di dollari al botteghino) ha conquistato il titolo di regista donna di maggior incasso di tutti i tempi. In TheGuy, Ryan Gosling veste i panni di Colt Seavers, uno stuntman ormai all’apice della ...