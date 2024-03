Emiliano | Portai Decaro dalla sorella del boss Capriati e dissi te lo affido | il sindaco smentisce | Non ricorda | è bufera - VIDEO

(Di domenica 24 marzo 2024) "Quandofu assessore al traffico Bari era una città impazzita. Decidemmo di chiudere al traffico Bari Vecchia.venne da me spaventato e mi disse che era stato minacciato con una pistola alla schiena mentre faceva dei sopralluoghi per la Ztl. Allora insieme andammodi Capr

Il governatore della Puglia, Michele Emiliano finisce nella bufera politica per un suo ricordo, o meglio aneddoto, detto alla manifestazione di oggi 23 marzo a sostegno del sindaco di Bari, Antonio ... (open.online)

(Agenzia Vista) Roma, 24 marzo 2024 "Quando Decaro fu assessore al traffico Bari era una città impazzita. Decidemmo di chiudere al traffico Bari Vecchia. Decaro venne da me spaventato e mi disse che ... (iltempo)

Bufera su Emiliano e Decaro, il sindaco lo smentisce: «Ricorda male». Crippa (Lega): «Comune da sciogliere» - Il governatore della Puglia ha provato a spiegare, ma non è che abbia ottenuto i risultati sperati. Continua a forza 12 (uragano) la tempesta sulle parole di Michele Emiliano ...ilgazzettino

Bari, Decaro: “Emiliano non ricorda bene, mai stato dalla sorella del boss Capriati” - Dopo l'autodenuncia di Emiliano è impossibile e intollerabile continuare ad avere in carica un presidente di Regione e un sindaco del capoluogo che si affidano alla sorella di un boss per portare ...tg24.sky

La controversa frase di Emiliano: «Portai Decaro dalla sorella del boss Capriati e dissi te lo affido» - (Agenzia Vista) Roma, 24 marzo 2024 "Quando Decaro fu assessore al traffico Bari era una città impazzita. Decidemmo di chiudere al traffico Bari Vecchia. Decaro venne da me spaventato ...ilmattino