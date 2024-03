Elisabetta Gregoraci sparisce dai social e allarma i fan | “Giornate difficili | sono provata”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Il 18 marzoe Flavio Briatore siriuniti per festeggiare i 14 anni del figlio Nathan Falco. Da quell’evento documentato nelle storie Instagram, sul profilodella showgirl è calato una sorta di “silenzio stampa” che hato i fan. Dopo 3 giorni di silenzioè tornata a mostrarsi in video per dare delle spiegazioni riguardo la sua assenza dai. Attraverso una storia caricata il 22 marzo,si è così confidata al suo pubblico: “Volevo salutarvi e so che mi state cercando, non posto storie, non sto pubblicando nulla da un po’ di giorni e vi state chiedendo cosa sta succedendo. Diciamo chestate delle...