Elezioni Slovacchia | l’europeista Korcok vince il primo turno

(Di domenica 24 marzo 2024)Ivanilallepresidenziali inha battuto Peter Pellegrini. Sostenuto dalministro Robert Fico, Pellegrini è considerato il favorito per diventare il prossimo presidente dellaSi sono chiusi i seggi deldellepresidenziali in. Il paese

La Slovacchia è pronta per le Elezioni presidenziali del prossimo 23 marzo, un appuntamento che potrebbe rafforzare la svolta populista e russofila sancita dalle consultazioni parlamentari svoltesi ... (ilfattoquotidiano)

Una Slovacchia spaccata in due elegge il suo presidente - Bruxelles – La Slovacchia alla vigilia della storia, per capire su quale strada si sta incamminando. È tutto pronto a Bratislava per le Elezioni presidenziali che si terranno domani (23 marzo) e che p ...informazione

Presidenziali in Slovacchia, l'europeista Korcok batte al primo turno il filorusso Pellegrini - I due andranno al ballottaggio il prossimo 6 aprile. L'ex ministro degli esteri ha affermato che è importante che al nuovo presidente venga dato un mandato forte da parte degli elettori ...rainews

Slovacchia: al via il primo turno delle Elezioni presidenziali - I cittadini slovacchi sono chiamati oggi a scegliere un nuovo presidente della Repubblica, in un appuntamento elettorale che potrebbe ...agenzianova