Elezioni presidenziali Slovacchia, Korcok vince primo turno: ballottaggio il 6 aprile - L'ex ministro degli Esteri, sostenuto dall'opposizione liberale, ha ottenuto il 42,51% dei voti contro il 37,05% raccolti dal presidente della Camera Peter Pellegrini ...adnkronos

presidenziali in Slovacchia, ballottaggio Pellegrini-Korcok - BRATISLAVA, 24 MAR - Il presidente del Parlamento slovacco Peter Pellegrini e l'ex ministro degli Esteri Ivan Korcok si affronteranno il 6 aprile nel ballottaggio delle Elezioni presidenziali. (ANSA) ...ansa

Elezioni presidenziali in Slovacchia, Korcok e Pellegrini al ballottaggio - Korcok, ex ministro degli Esteri filo-europeo, che ha ottenuto il 42,51% dei voti (per un totale di 958.393 preferenze) contro il 37,05% di Peter Pellegrini (834.718), ex premier e capo del partito di ...tg24.sky