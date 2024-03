Elezioni presidenziali Slovacchia | Korcok vince primo turno | ballottaggio il 6 aprile

(Di domenica 24 marzo 2024) Pubblicato il 24 Marzo, 2024 (Adnkronos) – L'ex ministro degli Esteri Ivanha vinto ildellecelebrate ieri ine affronterà il presidente della Camera Peter Pellegrini alprevisto per il 6. A riferire dell'esito della sfida elettorale tra l'europeista Korkok e l'alleato del premier filorusso Robert Fico è oggi è 'The Sloak Spectator'. Con il 100% dei voti scrutinati,, sostenuto dall'opposizione liberale, ha ottenuto il 42,51% dei voti (958.393), contro il 37,05% dei voti (834.718) raccolti da Pellegrini. "Ho i piedi per terra: prima del secondosiamo tutti consapevoli che dovremo fare di più per avvicinarci agli elettori", ha ...

