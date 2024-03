Eleonora Giorgi verso l’operazione per il tumore al pancreas | «Dopo la chemio | il mio corpo ha reagito bene | ci dobbiamo sbrigare»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 24 marzo 2024) «Ho un po’ di paura» ammetteche ha annunciato a Verissimo su Canale5 di doversi sottoporre a un primo intervento per ilaldi cui soffre. L’attrice ha spiega chearrivaaver iniziato il percorso di cure, non privo di momenti complessi, come aveva raccontato in passato, soprattutto con alcune sedute diterapia. «Ho avuto la fortuna nella vita di non conoscere quasi gli ospedali – ha detto in collegamento con Silvia Toffanin – Ora ho questa super-operazione. Ringrazio Dio, i medici e la scienza che l’hanno resa possibile». L’attrice ha ricordato di aver iniziato laterapia ormai da quattro mesi e ora i risultati positivi le stanno dando l’occasione per andare in sala operatoria: «Il mio ...