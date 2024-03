Eleonora Giorgi e il tumore | “Ora l’operazione”

(Di domenica 24 marzo 2024) "Dopo 3-4 mesi di chemioterapia, posso sottopormi all'intervento" "Ho un po' di paura".sta combattendo contro unal pancreas e martedì si sottoporrà a un'operazione. "Ho avuto la fortuna nella vita di non conoscere quasi gli ospedali. Ora ho questa super-operazione, ringrazio Dio, i medici e la scienza che l'hanno resa possibile",

Eleonora Giorgi ha deciso di raccontare come sta affrontando il mostro della malattia. Ospite a Verissimo, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin, l'attrice ha riferito come stanno ... (iltempo)

