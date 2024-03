Ecuador Italia LIVE 0-1 | inizia la ripresa

(Di domenica 24 marzo 2024) L’affronta l’in amichevole negli Stat Uniti: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaL’di Luciano Spalletti affronta l’in amichevole negli Stat Uniti alla Red Bull Arena di Harrison, New Jersey. PRIMO TEMPO Parte subito bene l’: al 3? Pellegrini trova subito il gol con una grande conclusione al volo da fuori area che non

Dopo il Venezuela (battuto 2-1 ma con una prestazione poco convincente), la Nazionale di Luciano Spalletti affronta l’Ecuador in New Jersey e stavolta sarà un’altra Italia (corriere)

Italia-Ecuador: ovazione per gli azzurri e Buffon. Un inuto di silenzio prima del fischio d’inizio per Joe Barone - La Red Bull Arena di Harrison, in New Jersey si tinge di azzurro e giallo per l’amichevole tra Italia ed Ecuador, a 19 anni dall’ultimo confronto negli Usa tra le due Nazionali. I tifosi Italiani si ...gazzettadiparma

TJ - Ecuador-Italia 0-1 - E' iniziato il secondo tempo! Entra Di Lorenzo al posto di Bellanova - 21.55 - FINE PRIMO TEMPO: Italia in vantaggio contro l'Ecuador grazie alla rete di Pellegrini arrivata appena dopo tre minuti dall'inizio della gara, poi diverse le occasioni per il raddoppio degli ...tuttojuve

DIRETTA | Italia-Ecuador 1-0: inizia la ripresa, un cambio per Spalletti - Italia - Ecuador 1-0 (3' Pellegrini) Italia (3-4-2-1): Vicario, Darmian, Mancini, Bastoni; Bellanova, Barella, Jorginho, Dimarco; Pellegrini, ...lalaziosiamonoi