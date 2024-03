Ecco il radar che previene le collisioni con le biciclette

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) I furgoni svolgono un ruolo sempre più rilevante nelle nostre città, in parte a causa del crescente numero delle merci che vengono consegnate quotidianamente. Salire e scendere continuamente dal mezzo espone a un tipo d’incidente molto frequente in città: la collisione tra lo sportello che si apre e chi transita in quel momento su un mezzo a due ruote. Una frequente causa di incidenti in città è infatti proprio lo scontro con, scooter o motocicli quando il guidatore apre la porta senza accorgersi del loro arrivo. Per ridurre il rischio di tali incidenti e rendere le strade più sicure, Ford ha sviluppato la nuova tecnologia Exit Warning 3, disponibile sul nuovo Ford Transit Custom4. Il sistema si avvale die sensori per identificare, scooter e motocicli in arrivo, avvisando il guidatore della loro presenza e ...