Ecco chi decide che mangeremo maiali a sei zampe

(Di domenica 24 marzo 2024) Progetti dia sei, polli abbattuti a bastonate, lavoratori in nero che nella notte trasportano carcasse di tacchini, politici favorevoli all'ingegneria genetica più spudorata. Non è la trama di un film distopico di Yorgos Lanthimos, ma alcune delle scene del film-documentario Food...

È partita "col botto" la prima puntata del serale di Amici , il talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Il programma, che va in onda oggi 23 marzo, è giunto alla fase del serale. ... (today)

Giovedì 11 aprile ci sarà l’andata dei quarti di finale di Europa League tra Milan e Roma: la partita sarà trasmessa anche in chiaro Ora i club sono fermi per lasciare spazio alle nazionali, ma dopo ... (dailymilan)

Oroscopo Acquario di oggi 24 marzo - Consulta l'oroscopo Acquario a cura di Paolo Fox di oggi, 24 marzo: scopri cosa prevede il tuo segno per questa giornata ...corriere

La storia di Monica: "Ho tradito il mio fidanzato prima delle nozze. Volevo fuggire, ma le nostre famiglie ci hanno costretto a sposarci lo stesso" - Ed Ecco che io e Fabrizio abbiamo iniziato a sognare una vita da ... è solo un effetto collaterale e non è intenzionale nel senso di volerlo punire o ferire. Chi tradisce è alla ricerca di risposte a ...repubblica

Pistoia, offre un pranzo gratis a chi ne ha bisogno: “Ma non si è presentato nessuno” - Pistoia, 24 marzo 2024 – Ha deciso di offrire un pranzo sospeso. Un pasto gratuito per chi ha difficoltà a sbarcare il lunario e non si può permettere di andare al ristorante. Ma nessuno ha risposto a ...lanazione