Eccellenza Reno fermata da pali e arbitro Il Sasso Marconi non perdona

(Di domenica 24 marzo 2024): Celeste, Tarozzi, Montanaro, Cinquegrana, Fiore, Geroni, Galassi, Bonfiglioli, Melloni, Monti, Jassey. A disp.: Brandani, Romagnoli, Charfedine,Venturi, Gianotti, Mazzei, Mekhchane, Oubakent, Rinieri. All. Malaguti.: Antonini, Leone, Diallo, Tassinari, Innocenti, Alberani, Renzi, Francisconi, Frisari, Noschese, Filippi. A disp.: Miserocchi, Minieri, Felloni, Bolognesi, Ferri, Selvatico, Cepa, Centofanti, Tabanelli. All. Ortolani.: Cristofori di Finale Emilia. Reti: 32’ pt Melloni, 12’ st Geroni. Note – Ammoniti Monti, Frisari, Leone. Nell’anticipo della tredicesima giornata di ritorno di, laè uscita sconfitta l’altra sera nel match di Vado di Monzuno ...

Trasferta a Sant’Alberto contro il Reno per il Sant’Agostino . La formazione ramarra sarà orfana degli squalificati Boreggio, Fiorini e Gherlinzoni, assenze mitigate dal rientro dei centrocampisti ... (sport.quotidiano)

Eccellenza. Tropical, Pietracuta e Vis sperano in un mercoledì da leoni - Le partite di Eccellenza del girone B sono state rinviare a mercoledì, ad eccezione di Sasso Marconi-Reno già disputata. La capolista ha vinto. Prossimi incontri: Vis Novafeltria-Diegaro e Pietracuta- ...msn

Eccellenza. Il Sasso Marconi alle 20,30 cerca l’allungo in vetta sul Granamica - Tra queste spicca la capolista del girone B di Eccellenza Sasso Marconi, che stasera, alle 20,30, al ‘Foresti’ di Vado, affronterà la quinta forza del campionato Reno. In testa alla classifica con due ...msn

Reno, oggi match serale - I campionati di Eccellenza e Promozione torneranno a pieno regime dopo Pasqua con le gare della tredicesima giornata di ritorno in programma il 3 aprile, ma, in questo weekend, sono in programma due a ...ilrestodelcarlino