Eboli | bimbo precipitato dal balcone al secondo piano | è in rianimazione

(Di domenica 24 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoResta ricoverato all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli in gravissime condizioni di salute, il bambino di 4 anni,nel vuoto ieri sera mentre stava giocando con un secchio suldell’appartamento in cui vive con i suoi familiari. L’incidente è avvenuto in località Santa Cecilia. Il, figlio di una coppia di cittadini di origine marocchina,una prima ricostruzione fornita dai genitori agli inquirenti, stava giocando con un secchio quando, sporgendosi dal davanzale deldell’appartamento sito al, avrebbe perso l’equilibrio ed è caduto. Immediato l’arrivo dei sanitari del 118 sul posto. Ilè stato prima trasportato all’ospedale di Battipaglia e poi, trasferito ...