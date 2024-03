“È ridicolo che…” | ipotesi bomba su Kate Middleton | continua il mistero della foto | c’è una novità

(Di domenica 24 marzo 2024) Laritoccata da, la principessa del Galles e futura regina consorte,a tenere banco: ecco le ultimeI reali britannici hanno vissuto momenti migliori, e no, non ci sono dubbi. Se didi complotto è pieno internet (e il mondo) su re Carlo III – secondo molti il cancro sarebbe al pancreas, e addirittura il monarca sarebbe morto -, per, ovvero la nuora, la situazione è persino peggiore. Il principe William e la principessaAnsa) – cityrumors.itLa principessa del Galles e prossima regina consorteGran Bretagna, operata a gennaio allo stomaco, per mettere a tacere tutti i rumor su di lei, qualche domenica ...

Attentato Mosca, Podolyak: "È davvero possibile prendere sul serio Putin e le sue dichiarazioni": ... i terroristi si sono ritirati in modo assolutamente ridicolo; perché sono stati detenuti al ... E poi viene fuori la cosiddetta 'entità #Putin ' che in modo primitivo, assolutamente senza alcuna ...

Toni bassi e piacionismo: il nuovo lessico politico, anche a Cassino: E neanche ti costringe al ridicolo blando, a meno che non ti chiami Pupo e vuoi andare a Mosca a cantare la Pace in casa di Putin . La modalità search and destroy si è via via stemperata in toni più ...