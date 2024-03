“È l’ultima cosa da fare” Grande Fratello | gli ultimi concorrenti perdono il sorriso | qualcuno piange

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 24 marzo 2024) Alè tempo di confessioni. Per la prima gli inquilini hanno rivelato volta che non hanno mai detto durante i lunghi mesi di convivenza forzata. I loro messaggi hanno sorpreso e commosso il pubblico. Ormai il tempo all’interno del loft di Cinecittà stringe. Il conto alla rovescia dentro è già iniziato. Dopo il 25 marzo, giorno della finale, iprobabilmente non avranno più modo di confrontarsi. E così ieri la regia GF ha invitato gli abitanti della casa a parlarsi e parlare a cuore aperto, pervolta. Leggi anche: “È finita”., la confessione rimbalza dalle confidenze tra Letizia e Beatrice, avviso della regia per i: “Questa è ...