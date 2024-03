Due situazioni da monitorare Amrabat fra Milan e Juventus Castrovilli | ciao il 30 giugno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Il prestito dial Machester United non avrà un seguito. La sensazione è ormai sufficientemente chiara per poter immaginare il ritorno del centrocampista marocchino alla Fiorentina, con l’inizio della prossima stagione. Ecco un altro dei punti sui quali, l’operatività della gestione sportiva della Fiorentina potrebbe rimettersi in moto in tempi piuttosto brevi. Del resto, una ricollocazione di un pezzo pregiato (o comunque pesante a livello finanziario) comepotrebbe essere una buona chiave per aprire la porta del futuro e far sì che Pradè e Burdisso inizino subito il lavoro a cui sarebbe dovuto arriva Barone in temi brevi. Juve eun sondaggino perlo avrebbero fatto. Giusto, dunque, premere subito sull’acceleratore. Caso numero due:. Il contratto in svincolo ...