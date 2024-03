Downton Abbey 3 | Imelda Staunton rivela che il film finale è in lavorazione

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di domenica 24 marzo 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie La rinomata serie televisiva “” tornerà per un’ultima uscita cinematografica, come annunciato dalla stardurante un’intervista a BBC Radio 2. L’annuncio ha dato ai fan una risposta definitiva, mettendo fine alle voci e alle speculazioni riguardo al destino della serie amata in tutto il mondo.: Ilè una Realtà – Il Cast Conferma l’Ultima Avventura L’eccitazione per il ritorno della serie ha naturalmente scatenato speculazioni sulla trama e sulla conclusione delle avventure della famiglia Crawley e della tenuta di. Con la promessa di un capitolo ...