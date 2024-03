Doppietta Ferrari in Gp Australia | Sainz trionfa e Leclerc secondo

(Di domenica 24 marzo 2024) (Adnkronos) – Carlosvince il Gp d'2024, lafaa Melbourne con ilposto di Charles. Il Cavallinonel terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1 con una gara perfetta, sfruttando la giornata nera di Max Verstappen: il pilota olandese della Red Bull, campione del mondo in carica, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Trasporti, Caradonna (Ferrovienord)”Idrogeno grande sfida del futuro” Pillola mima lo sport e fa anche dimagrire: lo studio “Non sei credibile”, “la tua politica mi fa orrore”: scontro social Conte-Calenda Russia, la nuova era di Putin: lo zar punta tutto sulla guerra Ucraina-Russia, Medvedev: “Discutere di ...

È tutto vero. La Ferrari ha conquistato una clamorosa doppietta nel Gran Premio di Australia a Melbourne . Non accadeva dal GP del Bahrain 2022. Sainz , secondo in partenza, al 2° giro ha... (leggo)

È tutto vero. La Ferrari ha conquistato una clamorosa doppietta nel Gran Premio di Australia a Melbourne. Non accadeva dal GP del Bahrain 2022. Sainz , secondo in partenza, al 2° giro ha... (ilmessaggero)

È tutto vero. La Ferrari ha conquistato una clamorosa doppietta nel Gran Premio di Australia a Melbourne. Non accadeva dal GP del Bahrain 2022. Sainz , secondo in partenza, al 2° giro ha... (leggo)

Doppietta Ferrari, Sainz in lacrime: «La vita è pazzesca». Leclerc: «Felice per il team» - «Oggi è stata una bellissima gara. Mi sono sentito molto bene, anche se un po' rigido, fisicamente non è stato semplicissimo. Ma sono stato fortunato perché ho ...ilmattino

F1 GP d'Australia, Doppietta Ferrari a Melbourne: Sainz trionfa e Leclerc conferma la rinascita del Cavallino - Melbourne, Australia - La Scuderia Ferrari domina il Gran Premio d'Australia con una vittoria strepitosa di Carlos Sainz Jr. e la solida performance di Charles Leclerc, confermando il loro ritorno al ...infooggi

Sainz stoico, regala la prima vittoria stagionale alla Ferrari davanti a Leclerc - Leclerc lo aveva detto dopo le qualifiche che il GP sarebbe stata la grande occasione per la Ferrari e così è stato ... A Melbourne si è dunque spezzato un digiuno di Doppietta che durava dal Bahrain ...gpone