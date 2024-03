Doppietta Ferrari in Gp Australia | Sainz trionfa e Leclerc secondo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 24 marzo 2024) Pubblicato il 24 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Carlosvince il Gp d'2024, lafaa Melbourne con ilposto di Charles. Il Cavallinonel terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1 con una gara perfetta, sfruttando la giornata nera di Max Verstappen: il pilota olandese della Red Bull, campione del mondo in carica, parte dalla pole position ma viene superato danelgiro. Nella quarta tornata, la Red Bull va ko: fumo dalla monoposto, Verstappen deve rientrare ai box e si ritira per un problema ai freni. Strada spianata per il Cavallino che domina la gara.primo e Lecerc, con la McLaren del britannico Lando Norris a ...