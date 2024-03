Dopo l’incendio nel traforo del Monte Bianco andavano riorganizzati i valichi alpini | non fu così

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Il mattino del 24 marzo 1999, un camion alla guida di un autista belga, durante il transito nel tunnel del, prese improvvisamente fuoco. Trasportava un carico di margarina e farina. Le fiamme costrinsero l’autista a fermarsi dentro la galleria, creando un ingorgo., alimentato dalle materie combustibili presenti nel veicolo, fu amplificato dall’effetto forno causato dal tunnel, fino a raggiungere, in breve tempo, enormi proporzioni. I pompieri impiegheranno quasi due giorni per domare le fiamme. Nel39 persone morirono asfissiate. Vittime delle fiamme e dell’alta temperatura che si scatenò immediatamente nella galleria e che i ventilatori non riuscirono a disperdere.questa terribile disgrazia, furono messi in discussione i meccanismi di videosorveglianza e di ...