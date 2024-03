Donazione salva-vita Screening provvidenziale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 24 marzo 2024) Donare il sanguela, degli altri, ma anche la propria. Un donatore di sangue di 65 anni, socio dell’Avis di Valmadrera, aveva un’emorragia cerebrale in corso. Non se n’era nemmeno accorto. Lo ha scoperto solo perché ha aderito alla campagna riservata agli avisini di Valmadrera come lui per sottoporsi gratuitamente all’esame dell’elettrocardiogramma in farmacia, la Sant’Antonio di Valmadrera. "Al momento dell’anamnesi eseguita da parte dei nostri farmacisti, gli è stato riscontrato un picco pressorio anomalo – spiegano dalla farmacia Sant’Antonio -. Insieme ai sanitari di Areu che abbiamo subito allertato abbiamo eseguito l’elettrocardiogramma, con cui è stata riscontrata un’anomalia della conduzione atrio-ventricolare. È stato così subito trasferito in ospedale, dove gli è stata diagnosticata un’emorragia cerebrale in atto". Dopo due ...