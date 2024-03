DOMENICA IN | IL VOLO OSPITI D’ONORE DI MARA VENIER MA SONO TANTI I VIP ATTESI

(Di domenica 24 marzo 2024)e IlSi apre con il terzetto musicale “Il” il nuovo appuntamento cone la sua “In”, in onda24 marzo alle 14 su Rai1. Oltre a fare un bilancio dei loro primi 15 anni di carriera, i tre canpresenteranno il nuovo album “Ad Astra” e si esibiranno con il nuovo singolo “Capolavoro” e con il brano “Grande Amore”, con il quale hanno vinto il Festival di Sanremo nel 2015. Tra glianche l’etoile dell’Opéra di Parigi Eleonora Abbagnato che si racconterà tra carriera e vita privata, oltre a dare alcune anticipazioni in merito allo speciale “Una stella che danza”, in onda venerdì 29 marzo in prima serata su Rai3. L’attore francese Luc Merenda, protagonista di ...

ROMA – Domenica 24 marzo, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 28esima puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara ... (webmagazine24)

ROMA – Domenica 24 marzo, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 28esima puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara ... (lopinionista)

oggi 24 marzo nuovo appuntamento con Domenica in: ecco gli ospiti di Mara Venier che ci faranno compagnia nel pomeriggio di Rai 1. oggi 24 marzo 2024 su Rai 1 e su Rai Italia dalle 14:00 andrà in ... (movieplayer)

PER JOE COME PER DAVIDE. QUANDO LA FIORENTINA VOLÒ COME NON FACEVA DA 58 ANNI - Esattamente una settimana fa, inconscia, la Fiorentina iniziava a immergersi in una tre giorni drammatica. Proprio DOMENICA scorsa infatti il compianto dg Joe Barone patì ...firenzeviola

Mara Venier ospita Eleonora Abbagnato e Maria Grazia Cucinotta - Nuovo appuntamento con DOMENICA In il 17 marzo dalle 14 alle 17.10 su Rai 1, Rai Italia per chi vive all'estero e RaiPlay in streaming. Mara Venier conduce la ventottesima puntata di questa edizione ...gazzetta

Scivola per 200 metri, alpinista ferita sull’Arera: soccorsa con l’elicottero - Intervento di soccorso DOMENICA mattina, 24 marzo, sul Pizzo Arera, dove un’alpinista di 32 anni è rimasta ferita. L’allarme è scattato verso le 8,30 sul versante Sud. Secondo le prime informazioni ...ecodibergamo