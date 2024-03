Domenica delle Palme | Papa Francesco non legge omelia e si raccoglie in silenzio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Città del Vaticano, 24 mar. - (Adnkronos) -a lungo in, preferendo nonre l', alla celebrazione della, dopo la proclamazione della Passione del Signore. E' la prima volta che accade una cosa del genere. Per la celebrazione delerano presenti 60mila fedeli circa. La stima della Gendarmeria vaticana tiene conto anchepersone che hanno seguito la celebrazione da via della Conciliazione. Nella recita dell'Angelus, Bergoglio ha parlato della strage in Russia: “?Assicuro la mia preghiera per le vittime del vile attentato terroristico compiuto l'altra sera a Mosca”, ha sottolineato aggiungendo: “Il Signore li accolga nella sua pace e conforti le famiglie. ...