Domenica delle Palme | Papa Francesco non legge omelia e si raccoglie in silenzio

(Di domenica 24 marzo 2024) (Adnkronos) –a lungo in, preferendo nonre l’, alla celebrazione della, dopo la proclamazione della Passione del Signore. E’ la prima volta che accade una cosa del genere. Per la celebrazione delerano presenti 60mila fedeli circa. La stima della Gendarmeria vaticana tiene conto anchepersone

Per la celebrazione erano presenti 60mila fedeli Papa Francesco a lungo in silenzio , preferendo non legge re l’ omelia , alla celebrazione della Domenica delle Palme , dopo la proclamazione della ... (sbircialanotizia)

Città del Vaticano, 24 mar. – (Adnkronos) – Papa Francesco a lungo in silenzio , preferendo non legge re l? omelia , alla celebrazione della Domenica delle Palme , dopo la proclamazione della Passione ... (calcioweb.eu)

AGI - 25 mila i fedeli presenti in piazza San Pietro per la celebrazione della domenica delle palme . Papa Francesco ha preferito non tenere l'omelia nella celebrazione della domenica delle palme . ... (agi)

Papa Francesco: Angelus, prega per “le vittime del vile attentato a Mosca”, “azioni disumane che offendono Dio” - Lo ha detto il Papa, dopo l’Angelus pronunciato al termine della Messa della Domenica delle Palme, presieduta in piazza San Pietro. “Il Signore li accolga nella sua pace e conforti le loro famiglie – ...agensir

Domenica Palme: il Papa non pronuncia l’omelia - Papa Francesco non ha pronunciato l’omelia della Messa delle Domenica delle Palme, presieduta in piazza San Pietro. Il Santo Padre infatti, non ha letto né fatto leggere il testo preparato per l’occas ...toscanaoggi

Papa Francesco affaticato, non tiene l'omelia e sta in silenzio - Francesco affaticato nella mattina di Domenica delle Palme, la festa che per i cattolici segna l'inizio della Settimana Santa. Il Papa, durante la celebrazione della Messa in piazza San Pietro ...sardegnalive