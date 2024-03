Domenica delle Palme | il Papa | “Vile attentato a Mosca | un’azione disumana” Poi sulle guerre | “Non dimentichiamo l’Ucraina e Gaza”

(Di domenica 24 marzo 2024) “Assicuro la mia preghiera per le vittime delterroristico compiuto l’altra sera a. Il Signore li accolga nella sua pace e conforti le loro famiglie. E converta i cuori di quanti proteggono, organizzano e attuano queste azioni disumane che offendono Dio, il quale ha comandato ‘non ucciderai'”. Lo ha detto ilall’Angelus, pronunciando personalmente l’appello. Alla fine della messa dellailha poi detto: “Preghiamo per tutti i fratelli e le sorelle che soffrono a causa della guerra, in modo speciale penso alla martoriata Ucraina dove tantissima gente si trova senza elettricità a causa dell’intensità” degli attacchi “contro le infrastrutture che, oltre a causare morti e sofferenza, comportano il rischio ...

