Domenica delle Palme a Piazza San Pietro | Papa Francesco affaticato non legge l’omelia

(Di domenica 24 marzo 2024) Il pontefice non ha letto l'omelia nelladella, apparendo con la voce molto affaticata, ha però chiesto di pregare "per le vittime del vile attentato terroristico compiuto l'altra sera a Mosca", definendo le stragi "azioni disumane che offendono Dio, il quale ha comandato 'non ucciderai'".

Chi è Federico Balzaretti, il marito di Eleonora Abbagnato ospite a Domenica In - Chi è Federico Balzaretti, il marito di Eleonora Abbagnato ospite a Domenica In nella puntata del 24 marzo 2024. Tutte le info ...tpi

Il Papa con voce affaticata, non legge l'omelia per Domenica delle Palme - ROMA - Papa Francesco ha celebrato la messa delle Palme, in piazza San Pietro. Presenti sul sagrato circa 25 mila fedeli, secondo quanto riferisce la sala stampa vaticana. Il Pontefice non ha però let ...laprovinciacr

Papa Francesco ha la voce affaticata e non legge l'omelia della Domenica delle Palme. È la prima volta nella storia - Continuano a far preoccupare le condizioni di salute di papa Francesco. Il Pontefice non ha letto l'omelia che aveva preparato per la messa delle Palme. Introducendo i riti aveva mostrato ...leggo