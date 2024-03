Domani il primo ciak Lucca | via al film di Greenaway con Dustin Hoffman

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 24 marzo 2024), 24 marzo 2024 – E’ previsto per25 marzo, dopo lo slittamento di qualche giorno dovuto a motivi tecnici, il, attesissimodelinternazionale di Peter, che dopo settimane di sopralluoghi e pre-produzione entra ora nella fase più strettamente operativa con le riprese che coinvolgeranno gran parte del centro storico. Nel piano condiviso dalla produzione con l’amministrazione comunale, che si svilupperà fino al mese di maggio, sono molte le location selezionate per quello che rappresenta, a tutti gli effetti, il progetto cinematografico più grande nella storia della città. Le riprese si svolgeranno interamente in centro storico ed i principali set, come già annunciato, saranno: Torre Guinigi, via Sant’Andrea, via del Fosso, via della Zecca, piazza ...