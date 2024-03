Dolore disperato | la madre di Kate sconvolta | i rumors dal Palazzo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 24 marzo 2024) La decisione di parlare in prima persona del tumore scoperto e per il quale sta facendo i primi cicli di chemioterapia Kete Middleton l'ha presa due settimana fa. Erano i giorni in cui esplodeva il foto-gate, la bufera mediatica per lo scatto ritoccato che aveva rilanciato i sospetti sulle sue reali condizioni di salute dopo l'intervento all'addome. I tabloid britannici di domenica 24 marzo ricostruiscono tempi e modi della comunicazione della principessa del Galles. La moglie dell'erede al trono britannico, il principe William, ha sceleto venerdì scorso per il suo annuncio video per proteggere i suoi figli dalle domande che li avrebbero inevitabilmente raggiunti a scuola, scrive il Daily Mail. Insomma, la principessa Catherine "ha preso la decisione nel periodo in cui si trovava ad affrontare le intense speculazioni sui social media" sul foto-ritocco dello scatto diffusio sui ...