Discesa maschile finali Saalbach 2024 oggi in tv | orario | canale e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 24 marzo 2024) A che ora e come seguire ladelledi, appuntamento valevole per l’ultima gara stagionale della Coppa del Mondo di sci alpino. Sale l’attesa per vedere chi tra il fenomeno svizzero Marco Odermatt e il sorprendente transalpino Cyprien Sarrazin conquisterà il trofeo di specialità. I due, dopo essersi dati battaglia per tutti gli scorsi mesi, sono giunti alla prova finale separati da appena 42 punti nella classifica generale. L’Italia è presente al cancelletto di partenza con Dominik Paris, Mattia Casse e Guglielmo Bosca, desiderosi di rivalsa dopo la prestazione sotto tono offerta nel Super-G del venerdì. Lotteranno per il podio, tra gli altri, anche il padrone di casa austriaco Vincent Kriechmayr, i canadesi James Crawford e Cameron Alexander, l’altro francese Nils ...