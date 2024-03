(Di domenica 24 marzo 2024) Quale deve essere il ruolo dei Comuni nella programmazione dei servizi sociosanitari? Lo ha spiegato ai cittadini Galdino Cassavia, già sindaco di Pantigliate negli anni ’90 e candidatoprossima tornata elettorale, durante l’incontro pubblico promosso dlista civica Il Mulino. A dargli manforte un parterre di tutto riguardo: Roberto Carlo Rossi, presidente in carica dell’Ordine dei medici di Milano, Mario Mantovani, già vicepresidente e assessoresanità di Regione Lombardia, e Riccardo Pase, vicepresidente in carica della commistione Ambiente e membro della commissione Sanità di Regione Lombardia. Se il ruolo dei medici di base nel passato riguardava principalmente ladegli assistiti, secondo Rossi negli ultimi anni l’aspetto sociale è diventato sempre più importante nel rapporto ...

Accoglienza, sostegno all’educazione, aiuto a chi è in condizioni di povertà, restauro, cura e assistenza ai malati. Poliambulatori gratuiti per chi non riesce ad accedere alle cure sanitarie, case ... (tg24.sky)

Quinto presidio del Comitato: "Vogliamo risposte sui medici" - Il Comitato salute di Gorgonzola si estende a diversi centri della Martesana per chiedere il rispetto del Diritto alla salute, in particolare per la carenza di medici di base. La protesta si intensifi ...ilgiorno

Minori fragili. Affido, cambia tutto. Ecco cosa devono sapere le famiglie - L'obiettivo non potrà mai più essere quello di separare una famiglia in difficoltà, ma di sostenerla con un progetto solidale per riunificarla. Procedure omogenee in tutte le Regioni ...avvenire

Diritto alla salute per tutti: "La mossa vincente è fare rete sul territorio" - Pantigliate, a confronto esponenti della Regione, il presidente dell’Ordine e l’ex sindaco Cassavia: "Nessun Comune da solo può trovare la soluzione".ilgiorno