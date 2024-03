Diritto alla casa | qualcosa si muove Vi parlo di Atypica e del suo progetto di cohousing a Torino

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Universitari attendati per protestare contro gli affitti alle stelle, mancanza di abitazioni temporanee speculazioni consolidate negli anni sulle loro spalle? Tema sparito dai radar della politica, dell’economia e dei giornali. Lo stesso per quanto riguarda la penuria di case per coloro che un affitto possono permettersi di pagarlo, ma che non possono impegnarci più della metà del loro stipendio. Per non parlare del disastro dell’edilizia popolare: in Piemonte, ad esempio, è aumentato il numero di alloggi non assegnati, siamo al 7,5% del totale, mentre aumentano le domande ammesse e inevase, ormai il 70% del totale. I programmi pubblici per il recupero di immobili da destinare a edilizia sociale, non necessariamente popolare, sono stati sostituiti dalle leggi regionali per escludere gli immigrati dalle assegnazioni. Eppure di unaabbiamo bisogno tutti, ci ...