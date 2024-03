DIRETTA attentato Mosca | lutto nazionale in Russia | oltre 140 i morti

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 24 marzo 2024)in140 le persone che hanno perso la vita. Segui con noi tutti gli aggiornamenti, in tempo reale, in merito a quanto sta accadendo nella capitale russa E’ il giorno del dolore in. Come annunciato nella giornata di ieri dal presidente Vladimir Putin, in merito ad un discorso alla nazione, oggi ènel Paese dove verranno ricordate le140 vittime (143 per la precisione) che hanno perso la vita nel corso dell’al “Circus Hall City” nella serata di venerdì 22 marzo.(Ansa Foto) Notizie.comNel frattempo arriva la stretta condanna da parte del mondo ...