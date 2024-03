Dilettanti Madonnina | colpo salvezza al 96’ Torneo Regioni | una falsa partenza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Fine settimana a scartamento ridotto per i, in campo (14,30) con qualche recupero di Eccellenza e Promozione per via deldelle, mentre dalla Prima in giù c’è un turno completo. In Eccellenza si gioca solo Brescello-Fidentina, in Promozione sono 4 le modenesi in campo: l’unico derby è quello di Camposanto, dove la Virtus risucchiata nei playout da 3 ko di fila riceve la Nextgen che con un punto in 3 gare ha frenato la risalita (-11 dalla squadra di Luppi), appena sotto il Fiorano terz’ultimo (in foto mister Santi) e reduce da 2 sconfitte gioca in casa del fanalino Montagna per tenere via la fiammella playout, mentre la Quarantolese quart’ultima (ma rilanciata da 2 successi) cerca l’impresa sul campo della Vianese seconda della classe, chiude il programma Arcetana-Bibbiano. Anticipi. In Prima ’D’ un gol al 96’ ...