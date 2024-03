‘Dieci anni e ottantasette giorni | in mostra a Firenze il progetto fotografico di Luisa Menazzi Moretti

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di domenica 24 marzo 2024) Condannati ad aspettare la morte per dieci, in solitudine, in celle che misurano due metri per tre, avendo a disposizione solo una radio. Questo è il tempo medio e la condizione che attende un prigioniero nel braccio della morte di Livingstone, in Texas, prima dell’esecuzione. Diciassette immagini interpretano la condizione dei