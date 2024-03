Derby di Milano | Pellegatti | «Ecco quanto mi interessa da 0 a 10»

FIDAF - Skorpions in vetta, Derby lombardo ai Frogs, Panthers sul velluto a Bologna: recap week 4 in IFL - Quarta giornata in IFL e a guidare la classifica da imbattuti, insieme ai Dolphins Ancona sono gli Skorpions Varese, che a Torino strapazzano i Giaguari e portano a casa la terza vittoria stagionale.napolimagazine

Ai Frogs il Derby di Milano: vittoria al Vigorelli contro i Rhinos fotogallery - Milano – Si è conclusa con una vittoria dei Frogs Legnano sul filo del rasoio, la sfida della Week 4 contro i Rhinos Milano giocata sabato sera al Vigorelli di Milano. 28-27 lo score finale di una ...sportlegnano

Sommer lascia la Nazionale per infortunio: allarme per Simone Inzaghi, le previsioni sui tempi di recupero del portiere dell'Inter - Ansia per l'Inter e per Simone Inzaghi in merito alle condizioni di Yann Sommer. Il portiere nerazzurro ha rimediato un infortunio nell'amichevole tra Svizzera e Danimarca, tanto da ...ilmessaggero